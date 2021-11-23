【望梅止渴】仿真楓葉樹林走進北角海濱花園 各大打卡位彷再遊日本一解思「鄉」之情（多圖）

正值紅葉季節，港人愛去元朗大棠賞楓，但有沒有想過在鬧市亦同樣做到呢？北角海濱花園放寬【北角好「楓」光】園藝裝置，讓港人免費四處走走，拍照留念，彷如置身日本嵐山，一解各位港人思「鄉」之情！

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由即日起至明年1月2日期間，在北角滙對出、北角碼頭旁的綠化地段，設置8大景色，供市民免費遊走其中，更可跟「嵐山小火車」為藍本的火車頭與觀光車廂裝置合照，有感瞬間穿越到日本。

其中8大景色包括，以「嵐山小火車」為藍本的火車頭、以「嵐山小火車」為藍本的觀光車廂、鉄道駅、鉄道月台、火車路軌、散落滿地的仿真楓葉、仿真楓樹以及和服旅人等。

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責任編輯：潘曉豐