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【石Sir午市閒談】今日推介中移動｜東亞、科通芯城、騰盛博藥、金風科技、阿里巴巴最新部署

股市 12:30 2021/11/23

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恒生指數中午收報24698點，跌252點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中移動 （00941） ，另亦會分析東亞 （00023） 、科通芯城 （00400） 、騰盛博藥 （02137） 、金風科技 （02208） 、阿里巴巴 （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國移動（00941） 東亞銀行（00023） 科通芯城（00400） 騰盛博藥—B（02137） 金風科技（02208） 阿里巴巴－SW（09988） 石鏡泉

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