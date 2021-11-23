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【大行報告】高盛唱好長實升級至「買入」　中港通關利好未來兩年寫字樓前景（附各地產股最新目標價）

股市 12:33 2021/11/23

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長實於上半年增加派息21%，高盛預期長實全年派息增加23%

中港通關呼聲日高，高盛指，雖然過去一段日子，美國通脹上升，加息預期升溫，內地房地產市場下滑，中港樓市成交都有降溫跡象，但中港通關有望於短期實現下，決定輕微調高未來兩年本港寫字樓價格預期，並維持零售及住宅價格大致不變。

高盛對地產股最新看法

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長實早前申請改劃東火炭工業區為住宅區【下一頁】

「對地產股來說，股息較盈利更能推動股價表現，但大部分本港發展商維持股息不變，只有長實增派息21%。」高盛指，地產股估值長期被低估，源於資產價值急升的同時，資本回報相對偏低。

高盛預期本港於未來兩年將會加息，計及農地價值、利率上升預測及發展規劃後，調整地產股資產淨值及目標價，將長實 （01113） 評級調升至「買入」，新地 （00016） 及新世界 （00017） 降級至「中性」，並將信置 （00083） 連降兩級至「沽售」。

高盛料長實全年派息增加23%

高盛指，在受控的派息比率下，長實的股息增長空間相對歷史收益率最大，主要源於長實的非地產業務的盈利前景更佳。長實於今年初提高基建及公用業務持股，隨英國等西方國家放寬疫情限制，不排除長實於全年派息時會令市場有驚喜。

長實於上半年增加派息21%，高盛預期長實全年派息增加23%，意味全年股息2.21元，高於公司承諾的2.1元及彭博預測的2.07元。

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