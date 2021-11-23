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【輝瑞疫苗】以色列為5至11歲兒童打針 2.4萬人預約

環球社會熱點 12:06 2021/11/23

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以色列近日新冠肺炎確診數字有回升跡象，不少患者是未接種新冠疫苗的兒童。以色列周一（22日）開始為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，在當地特拉維夫廣場率先為兒童打針，周二（23日）於全國開展兒童疫苗接種活動，目前有2.4萬兒童已預約打針。

以色列批准5至11歲接種 逾3成家長拒絕 【下一頁】

當地周一率先在特拉維夫（Tel Aviv）廣場為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，衛生部官員指，有數百名兒童已接種疫苗、周二將正式在全國為所有兒童接種疫苗，目前有2.4萬兒童已預約打針，佔該年齡人口比例約2.5%。

以色列940萬人口當中，有120萬人為5至11歲兒童。根據衛生部數據，11月新增的新冠肺炎確診病例，超過3分1為5至11歲兒童。同時，以色列過去數日新冠感染個案有回升跡象，有一半感染病例屬11歲或以下兒童。有科學家分析指，兒童需接種新冠疫苗，否則無法達至群體免疫。

12至15歲接種輝瑞疫苗4個月後 研究：百分百有效 【下一頁】

以色列防疫官員扎爾卡（Salman Zarka）表示，新冠疫苗能保護兒童，能讓他們恢復正常生活，亦呼籲父母不應擔心為年幼子女接種疫苗，因美國已有逾300萬兒童打針，反映成效顯著。

扎爾卡續指，下月初起在光明節（Hanukkah）期間，會在全國設立流動疫苗接種站，希望方便父母帶子女打針。

當地調查指，有41%父母願意帶子女打針、21%父母尚未作決定，另有38%父母指不會讓子女接種疫苗。

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責任編輯：郭麗明

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