【智能手錶】三星勢力崛起　蘋果Apple Watch第3季市佔下跌

隨著三星聯手Google打造新一代Galaxy Watch 4，將三星智能手錶由TizenOS作業系統轉移到Google 原生WearOS，智能手錶市場戰局亦出現改變。

據調研機構Counterpoint最新統計顯示，雖然蘋果（Apple）仍然處於智能手錶市場的龍頭地位，但Apple Watch在2021年第3季的出貨市佔比去年同期，由28%下跌至 22%；三星則由10%上升至14%。報告推測，蘋果的市佔下跌與其Apple Watch S7的出貨日子延遲到第4季有關。

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報告顯示，綜觀2021年第3季的總出貨量，較去年同期增長了16%。繼蘋果及三星之後，由於小米手環代工商「華米」的Amazfit在歐洲銷售表現持續增長，在這季排行第3。

該調研機構資深分析師Sujeong Lim指，三星Galaxy Watch 4的銷售表現高於預期，超過60%在北美和歐洲賣出，而這兩區的消費族群可接受中至高價格的智能穿戴產品。為了擴展市佔，三星還瞄準新興亞洲市場，預期在未來2至3年推出相對平價的智能穿戴產品。

三星在今年8月推出Galaxy Watch 4搶攻市場，成功縮小與蘋果的市佔差距。據悉，三星除了在Galaxy Watch 4採用基本款與Classic經典款的產品配置增加市佔，由TizenOS轉換為WearOS以拓展應用生態鏈外，還加入不同健康追蹤功能等，增加其智能手錶的市場競爭力。

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責任編輯：張寶燕