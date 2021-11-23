【新股IPO】網易雲音樂9899是否值抽？　五個你可以提早留意的關注點

▲ 網易雲音樂9899是否值抽？ 五個你可以提早留意的關注點

網易雲音樂 （新上市編號：09899） 正式招股，是內地互聯網經濟監管風波後，首隻在港開始招股的科網企業，同時亦成為市場判斷新股氣氛的一個重要指標。投資者在考慮是否認購前，不妨先了解以下公司的重點。

網易雲音樂9899今起招股，入場費1.1萬，引入三基投、Sony Music投資7.8億【下一頁】

網易雲音樂招股詳情

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在線音樂市場：騰訊音樂市佔率超七成 網易雲音樂排第二

目前內地的在線音樂市場，主要以騰訊音樂（美：TME）及網易雲音樂兩大平台為主。若按2020年的收入計算，騰訊音樂的市場份額最大，達72.8%，平均月活躍用戶為6.44億人。而網易雲音樂的市佔率則為20.5%，月活躍用戶達1.81億人。而截至今年6月30日止的獨立音樂人數目，網易雲音樂有超過30萬名，而騰訊音樂則為23萬名。

騰訊音樂：因應市監局決定，將放棄音樂版權獨家授權協議【下一頁】

互聯網監管風波下的網易雲音樂

今年中，內地出台一系列平台經濟反壟斷措施，當中包括針對在線音樂，市場監管總局要求騰訊音樂放棄獨家版權，令市場的其他競爭對手同樣亦可以洽談版權投資。網易雲音樂早前亦表示，將加快洽談非獨家版權合作，並且會考慮建立。

同時，網易雲音樂同樣另闢新賦能項目，有傳其正在建立實時數據系統，早前已經有超過170個人或公司已經接入這一系統。

網易雲音樂正建設版權實時數據系統，已有逾170家版權方接入【下一頁】

網易雲收入來源：在線音樂服務+社交娛樂服務

網易雲音樂平台，主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱，以及銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。為使收入來源多樣化，公司亦有開發其他變現渠道，例如提供廣告服務、銷售數字專輯和音樂衍生服務。

對於娛樂性的應用軟件而言，如何維持強勁的用戶粘性，以及提高用戶付費轉化率，是投資者頗為關心的基本面信息。網易雲表示，公司為把握及利用基於，專注於通過培養「雲村」，令用戶可以發佈和發現多種形式的音樂和音樂衍生產品。

公司料至2023年仍會持續虧損

網易雲音樂表示，上市後隨著公司估值上升，公司早前發行的可轉換可贖回優先股公允價值負債或會持續上升。另外，相比2020年，公司為投資銷售及市場，以壯大用戶群及用戶參與度，預期銷售、市場費用以及研發費用的絕對金額將增加，因此預期今年的淨虧損將大幅增加。

因此，公司指，在可見的將來，包括截至2021年、2022年以及2023年12月31日止年度，仍會持續虧損。公司亦無法預測何時才能開始獲得正向經營現金流量及利潤，在可見將來亦可能會繼續產生毛虧損及淨虧損以及經營現金淨流出。

網易、阿里為網易雲音樂主要股東

據公司文件顯示，除母公司網易持股57.65%外，阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶中國亦持有超過2073萬股，在全球發售後，持股佔比達9.98%。

除此以外，百度 （09888） 在2018年亦參與網易雲的融資，以每股18.37美元（較發售價折讓30.2%），合共認購816.5萬股，公開發售完成後，百度持股佔比達3.93%。

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記者：梁安琪