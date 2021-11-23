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SUV撞聖誕巡遊疑犯前科累累 美國警方控5項殺人罪

環球社會熱點 12:17 2021/11/23

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美國威斯康星州沃基肖市舉行聖誕巡遊期間，1輛汽車高速撞向巡遊人群，造成多人死傷。美國警方拘捕1名疑犯，並告以5項一級殺人罪。美國媒體報道，疑犯有犯罪記錄，本月上旬才獲保釋。

美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第三版） 【下一頁】

沃基肖市（Waukesha）當局周一（22日）下午於新聞發布會上表示，已拘捕現年39歲的疑犯布魯克斯（Darrell Brooks），指他涉嫌駕駛汽車撞向巡遊人群並造成5人死亡，逾40人受傷。警方已控告布魯克斯5項殺人罪，相信他是單獨行動，動機未知，沒有證據顯示事件涉及恐怖主義。警方指，布魯克斯事發前曾捲入一場家庭糾紛。

美國國家公共電視台（NPR）引述密爾沃基縣（Milwaukee）地區檢察官辦公室提供文件指，布魯克斯在威斯康星州（Wisconsin）有犯罪記錄。他在2020年時，被控魯莽危及他人安全（recklessly endangering safety）及持有武器（possession of a firearm）的重罪。

美國威州SUV襲擊事件目擊者： 「好多人被撞飛」 【下一頁】

報道亦指，布魯克斯之前亦曾涉嫌危險駕駛導致他人受傷。他本月初時曾掌摑一名女子後，再用車撞倒對方，女子據報褲上有輪胎痕跡，身上亦有其他傷痕。布魯克斯於11月5日因此事被控，但在11日以1,000美元（約7,800港元）保釋。

沃基肖市警察局長湯普森（Dan Thompson）確認事件死者身份，全數為52歲或以上人士。當地衛生官員指，截至周一下午，至少還有10名兒童需在深切治療部留醫，傷勢包括骨折及嚴重頭部受傷等。

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責任編輯：李俊儀

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