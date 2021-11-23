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【疫市營商】獺祭雪糕進軍中國　2個月出口量由2.4萬杯加至16.8萬杯

商業 12:16 2021/11/23

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「獺祭」雪糕10月出口到中國熱賣。

在疫情爆發前，訪日中國旅客多，而且日本製產品深受他們熱捧。但疫情下中國旅客難以訪日，日企便看準這商機，直接將產品在中國發售。例如日本釀酒商「旭酒造」，現時向中國出口由「獺祭」製造的雪糕。

另聘雪糕製造商助生產

綜合日媒報道，這款雪糕原料由旭酒造提供，並於2011年開始，交由雪糕製造商富士冷菓負責在日本製造和銷售。其包裝上的獺祭標籤，也是獲得旭酒造許可。在疫情前，深受中國和其他國家或地區的旅客歡迎。

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是次出口至中國由旭酒造負責，據指，原意為希望減少浪費食物，因為當地對北海道牛奶需求減少，希望借出口擴大北海道牛奶的需求。該款雪糕在10月前率先出口了2.4萬杯，11月已接下16.8萬杯的訂單。

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富士冷菓社長中村彰宏指，反應也超乎預期，每天極限是製造300杯雪糕。故面向中國的量產將由日本另一間生產商櫻花食品，根據訂單的數目來製造。

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責任編輯：馬意文

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