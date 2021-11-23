長城汽車（02333）將推多款新車 股價能否繼續上？ 股市 11:30 2021/11/23 分享： 近日美股Tesla及Rivian等股價造好，亦帶動港股汽車板塊跑贏大市，當中長城汽車（02333）將有多款新車推出，包括「哈弗神獸」、「坦克500」等，名字已是先聲奪人，想知青姐點睇長汽前景，記得收睇最新一集《青姐話》。 重溫【青姐話】足本版:【即按即睇】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣 逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【即按即睇】 欄名 : 青姐話 相關文章 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 港股短線陰霾減 恒指挾上25300點並非冇可能 2021/11/22 港股短線陰霾減 恒指挾上25300點並非冇可能 新奧能源2688爆冷染藍急升近一成後速回 譚智樂籲勿衝上車接火捧 2021/11/22 新奧能源2688爆冷染藍急升近一成後速回 譚智樂籲勿衝上車接火捧 你可能感興趣 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 13:22 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 13:41 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 16:20 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 知多啲 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 最新專欄文章 更多 【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣 2021/11/22 【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣 【青姐話】支持再閃失 港股得個桔 2021/11/22 【青姐話】支持再閃失 港股得個桔 【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰 2021/11/15 【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰 【青姐話】跌跌不休 走定唔走？ 2021/11/01 【青姐話】跌跌不休 走定唔走？ 【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？ 2021/10/25 【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？ 汽車 港股 Tesla 美股 長城汽車（02333） 板塊