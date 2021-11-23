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長城汽車（02333）將推多款新車 股價能否繼續上？

股市 11:30 2021/11/23

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近日美股Tesla及Rivian等股價造好，亦帶動港股汽車板塊跑贏大市，當中長城汽車（02333）將有多款新車推出，包括「哈弗神獸」、「坦克500」等，名字已是先聲奪人，想知青姐點睇長汽前景，記得收睇最新一集《青姐話》。

重溫【青姐話】足本版:【即按即睇】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【即按即睇】 

欄名 : 青姐話

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