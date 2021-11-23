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【輝瑞疫苗】12至15歲接種4個月後 研究：百分百有效

環球社會熱點 11:19 2021/11/23

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輝瑞新冠肺炎疫苗被多項研究指出，效用隨時間減退。輝瑞近日公布自家研究，稱12至15歲青少年在接種4個月後，有效率維持在100%，接種最少半年人士中，亦無任何人出現嚴重健康疑慮。

【輝瑞疫苗】FDA或本周內授權 美國所有成人接種第3針 【下一頁】

【輝瑞疫苗】美國多州提早開放 所有成人接種第3針 【下一頁】

輝瑞的研究發現，2,228名12至15歲參與者在完成接種4個月後，對抗新冠病毒的效用仍然是百分百，而且不分性別﹑年齡﹑痴肥程度或共病症狀況。同時，完成接種後半年亦無參與者出現嚴重安全問題。

行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）周一（22日）在聲明中表示，現時部分地區的12至15歲群體感染人數持續上升，而且疫苗接種率低，今次研究將有助消除對青少年打疫苗的顧慮及擔憂。艾伯樂稱會與美國食品及藥物管理局及其他監管機構分享數據。

美國暫時只批准12至15歲青少年緊急使用輝瑞疫苗，並未取得全面接種授權。據悉，輝瑞今次研究有助取得美國及其他地區的全面接種授權。

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責任編輯：吳漢培

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