▲ 【電子煙】煙草專賣局起草電子煙國標 思摩爾升近一成半、有電子概念股狂升5成

內地傳媒引述全國標准信息服務公共平台顯示，由國家煙草專賣局組織的電子煙國標（20171624-Q-456）狀態變更為「正在起草」，憧憬電子煙標準規範化，電子煙概念股再度炒升，思摩爾國際 （06969） 連升第2日，周二大升14.5%，收報46.85元，成交29.87億元。思摩爾國際昨日已獲北水追捧，淨吸資2.9億元。另一電子煙股中國波頓 （03318） 全日大升53%，成交7560萬元。

內地傳媒指，電子煙國標狀態於一個月間出現變化，而《電子煙液菸鹼、丙二醇和丙三醇的測定 氣相色譜法標準》（20172264-T-456）狀態仍為正在批准。報道引述不具名的電子煙企業，受邀參與電子煙強制國標徵求意見會議，但尚未公布具體內容及進展。

內地早前舉行電子煙國家標準會議，可見【下一頁】

至下午5時15分，電子煙中概股霧芯科技（美：RLX）盤前升12%。

本港其他電子煙股，比亞迪電子 （00285） 全日升7.8%，成交逾9億元；華寶國際 （00336） 升15%，成交逾5億元。

中煙香港 （06055） 升1%。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備＊

相關文章：

【新股IPO】電子煙概念股華寶國際 擬分拆調味品業務上市

【電子煙股】思摩爾首三季經調整純利按年升71.6% 股價升近15%

【電子煙股】思摩爾控美加38企業侵權 首次有中資企業啟動同類訴訟