▲ 【內房危機】中國奧園6600萬元貸款違約 穆迪降評級至Caa2、展望負面

REDD引述知情人士和受托人發出的通知報道，中國奧園 （03883） 於11月12日發生6,600萬元人民幣信託貸款違約。根據有關通知，7800萬元人民幣的信託貸款由中國奧園旗下珠海保稅區啟恒物流有限公司舉借，並由中國奧園的在岸附屬公司提供擔保。奧園及其附屬公司僅向受托人匯款1,200萬元，剩餘款項發生違約。

消息人士指，受托人申萬菱信已致函奧園及其附屬公司，敦促其支付款項，並啟動法律程序以追討未支付的款項。

評級機構穆迪發表亦將中國奧園評級由「B2」下調至「Caa2」，同時將其發行債券的高級無抵押評級從「B3」下調至「Caa3」，展望由「負面觀察」下調至「負面」。穆迪指，中國奧園在未來6至12個月內的融資渠道減弱，加上到期債務規模龐大，降級反映其流動性和再融資風險升溫。

不過，內媒早前指，中國奧園發行資產抵押證券（ABS）計劃已獲通過，發行規模合計8.16億元人民幣，債券到期日為明年5月20日。

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