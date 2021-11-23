Uplive最新娛樂節目 《Up住食》將會於11月24號 (星期三) 晚上8時播出第二集，以直播形式帶大家探訪全港第一間用CBD 大麻二酚入饌的餐廳！今次直播王Jim 專誠邀請網紅兼「電競女神」Rose Ma為大家介紹了解一下CBD 對我們人體的益處，解開大家對大麻二酚的誤解。

當它融入食物當中，又會帶來咩效果？就要記得鎖定11月24日晚上8點Uplive直播啦：uplivehk001



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作為香港第一大直播品牌的Uplive，強勢登陸香港後，深受本地用家喜愛，用戶人數節節上升，目前香港註冊用戶已突破百萬人，主播更已衝破萬人，每日為香港在內的全球2.6億用戶提供獨一無二的娛樂直播體驗。同時在美國、印度、越南、沙地阿拉伯、東南亞等國家與地區營運，並服務全球150多個國家地區用戶。並於2019年，Uplive榮獲Twitter授予的「最具國際影響力品牌獎」。



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