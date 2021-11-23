【中港通關】12月9日起進出餐廳、健身中心、遊樂場等受規管處所　必須使用「安心出行」（第二版）

▲ 【中港通關】林鄭：香港內地專家周四第二次會議 預告今公布更廣泛應用「安心出行」

「安心出行」使用範圍擴大，政府傍晚發稿宣布，維持《預防及控制疾病條例》下的大部分社交距離措施的有效期14日，直至12月8日止，並預告自12月9日起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，即包括所有餐飲業務處所、健身中心等。

12月9日起 進出多個處所必須使用「安心出行」

屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。根據599F，受規管處所除包括所有餐廳，還有健身中心、酒吧或酒館、遊戲機中心、浴室、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院或按摩院、會址、夜總會或夜店、卡拉OK場所、麻將天九耍樂場所、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪及活動場所（包括戲院）。

12月1日起放寬郵輪的人數上限

政府發言人表示，會在未來兩周繼續與有關業界聯繫溝通，以確保有關措施順利落實。又呼籲市民大眾配合有關要求，讓香港整體的防疫抗疫能力得以進一步提升。

政府同時公告，12月1日起，將放寬郵輪的人數上限由現時通常可容納人數上限的50%，調整至通常可容納人數上限的75%。

林鄭：周四深圳舉行第二次兩地防疫專家會議

行政長官林鄭月娥表示，內地專家過往數日在港檢查新冠肺炎相關設施及觀察確診個案的追蹤工作，今午將返回內地。她表示，通關須視乎兩地實際情況，包括考慮確診宗數、市民是否恢復以往活動，最大考慮是通關後會否帶來感染風險，而香港有很多海外人士返港，具有風險，通關前必須設立熔斷機制。

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她續指，香港要爭取與海外地方免檢疫來往，必須再提升香港疫苗接種率，指香港目前第一針接種率仍未到合資格人口的70%，再次呼籲未打針的市民盡快接種。

（第二版加入政府最新公告）

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