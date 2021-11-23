【互聯網監管】日媒：內地或向科網企業開徵數據稅　達致「共同富裕」

日經報導，中國政府可能對包括大型網路公司在內的平台開發商徵收「數據稅」（data tax），以達到國家主席習近平的「共同富裕」目標。騰訊 （00700） 股價現跌2.5%，最新報482元；阿里巴巴 （09988） 現跌2.8%，最新報133.3元。

市監總局處罰43宗違反反壟斷法個案 騰訊及阿里巴巴各涉逾10宗【下一頁】

報道指出，重慶前市長黃奇帆10月底在上海舉辦的年度外灘金融峰會上表示，擁有大量用戶個資的平台應將透過這些數據取得的收益的20%至30%回饋給整個社會，包括產生數據的個人，而不僅僅是特定的既得利益者。

報道指出，黃奇帆曾在上海擔任中共經濟政策官員，在浦東新區的金融發展中扮演重要角色，2010年又成為重慶市市長。他的經濟專長備受推崇，據報導，他在習近平的領導下仍參與經濟政策，因此他的發言顯示內地政府很可能正在考慮這項計劃。

阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等中國互聯網巨頭近年來利用旗下服務收集的大量個資賺取了巨額利潤，也因此引來不少批評。

黃奇帆此前表示，國家應該擁有數據的管轄權和交易權，而非由互聯網公司引領數據經濟。

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