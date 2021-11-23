【德國疫情】衛生部長警告民眾 「接種﹑康復或死亡」

歐洲爆發新一輪新冠肺炎疫情，德國在內等國再次出現確診暴增。德國衛生部長施潘警告，多數德國民眾在冬天完結前可能面對3大防疫成果，「接種疫苗﹑新冠康復或死亡」。看守總理默克爾再次呼籲，德國需要更嚴格的防疫措施。

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施潘（Jens Spahn）周一（22日）表示，由於更具傳染力的Delta變種（首先印度發現）出現，預言大多德國民眾會在冬天完結前「接種疫苗﹑新冠康復或死亡」（vaccinated, cured or dead）。施潘稱預測雖然似乎悲觀，但正是現況。

施潘亦促請德國醫生趕在Moderna疫苗過期前，盡量安排民眾接種，並強調效用與德國有份研發的輝瑞疫苗（Pfizer）同樣強勁，對人體保護作用不會較差。施潘強調，德國疫苗儲備無問題。

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看守總理默克爾（Angela Merkle）亦向基督教民主聯盟的領袖作出呼籲，表明德國需要更嚴格的防疫措施，阻止病毒繼續擴散。社會民主黨國會議員Karl Lauterbach促請政府，在部分公共場眾實施更嚴格的疫苗護照機制。

德國今次疫情重災區，南部巴伐利亞州（Bavaria）及薩克森（Saxony）政府已要求酒吧及夜店暫停營業，聖誕節市集亦已取消。但默克爾指有關措施或疫苗接種率提高無助對抗近來飆升的疫情，敦促16州政府在周三（24日）定前更嚴厲防疫手段。

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責任編輯：吳漢培