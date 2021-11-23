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【互聯網監管】網信辦：加強規範娛樂明星網上訊息

股市 09:46 2021/11/23

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【互聯網監管】網信辦：加強規範娛樂明星網上訊息

中央網信辦印發《關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知》（以下簡稱《通知》）要求，嚴把娛樂明星網上信息內容導向，加強正面引導，建立負面清單，禁止娛樂明星網上信息含有宣揚畸形審美、低俗緋聞炒作、惡意刷量控評、虛假不實爆料、誘導非理性追星等內容。

網信辦：重點整治對未成年人違法售賣遊戲賬號等問題【下一頁】

《通知》提到，從內容導向、信息呈現、帳號管理、輿情機制等4個方面提出15項具體工作措施，力求有效規範娛樂明星網上信息，又將娛樂明星網上信息劃分為演藝作品、個人動態、商業活動、公告、公益、權威發布等6種類型，針對網站平台首頁首屏、熱門推薦、熱搜榜單等重點環節提出明確要求。

另外，《通知》提到，要求不得挑動粉絲群體互撕謾罵、攻擊對立，或刺激誘導粉絲群體進行過度消費、非法集資、非理性打投等應援行為。 如果有藝人違法失德要聯合懲戒，嚴防轉移陣地、曲線復出等。

《通知》強調，各地網信部門要高度重視加強娛樂明星網上信息規範工作，結合「飯圈」亂象整治，制定細化實施方案，指導督促網站平台抓好各項措施落實，務求取得工作實效。

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