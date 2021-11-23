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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數半日跌252點　阿里巴巴美團跌3%　恒騰逆市曾升四成（不斷更新）

股市 12:32 2021/11/23

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港股市況不斷更新

市場憂收水加快，納指跌逾1%，港股今早低開262點，科技股拖累下，早段曾跌逾300點，恒生指數半日跌252點，報24698點，成交719.6億元。恒生科技指數跌1.3%，報6326點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；恒騰 （00136） 逆市升逾38%；電子煙股造好，思摩爾 （06969） 升逾13%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢

【12：30】恒指黑期跌約241點，報24709點。

【12：00】恒生指數半日跌252點，報24698點，成交719.6億元。恒生科技指數跌1.3%，報6326點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；恒騰 （00136） 逆市升逾38%；電子煙股造好，思摩爾 （06969） 升逾13%。

【11：55】【新股IPO】網易雲音樂9899是否值抽？　五個你可以提早留意的關注點

【11：45】恒指中午收市前跌約237點，報24714點；科指跌1.3%，報6327點。

【11：37】【恒騰136】恒騰半日再逾17億買升4成　現價較恒大沽貨價高兩倍

【11：33】電子煙股造好，中國波頓 （03318） 升幅擴大至逾31%，高見4.1元；思摩爾 （06969） 升逾12%；比亞迪電子 （00285） 升逾7%；華寶 （00336） 升逾15%，破頂高見23.9元。

【11：30】上證半日升0.4%；深證跌近0.1%；創業板指升近0.1%。

【11：22】恒騰 （00136） 逆市再升三成，高見3.81元。

【11：24】【異動股】電子煙股逆市炒上　思摩爾漲逾13%

【11：18】【內房危機】中國奧園6600萬元貸款違約　穆迪降評級至Caa2、展望負面

【11：18】【阿里巴巴股價】阿里巴巴再跌3%　逾千買盤吼上市後低位132元撈貨

【11：03】中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升0.6%；恒大 （03333） 升近2%；碧桂園 （02007） 升近3%；雅居樂 （03383） 升近4%；融創 （01918） 升近2%。此前報道指，內地金融監管機構要求部分中資銀行向房企發放更多項目開發貸款。

【10：58】順龍 （00361） 逆市飈升七成，高見0.17元，成交127.5萬元。

【10：50】電視廣播 （00511） 一度破穿5元，破底低見4.94元，最新逆市回穩倒升0.4%，高見5.16元。

【10：47】據《日經新聞》報道，中央政府準備推動「數據稅」，對儲存大部分客戶數據的互聯網公司徵稅，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新分別跌逾2%。

【互聯網監管】日媒：內地或向科網企業開徵數據稅　達致「共同富裕」

【10：27】【阿里巴巴9988】德銀看好京東、看淡阿里巴巴　阿里股價續尋底

【10：18】同程藝龍 （00780） 績後跌近3%，低見16.68元。同程藝龍季度經調整溢利按年減少5.6%至3.5億元人民幣。

【業績】同程藝龍上季經調整溢利跌5.6%　受病毒重來衝擊

【10：00】ATM齊跌3%。

【09：58】思摩爾 （06969） 升幅擴大至逾13%，高見46.5元。

【09：56】科技股拖累大市表現，美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：54】恒大系普遍逆市上升，中國恒大 （03333） 升逾2%；恒大物業 （06666） 升近3%，恒大汽車 （00708） 跌0.5%。

【09：53】長實 （01113） 獲高盛、大摩上調評級，股價升3%，高見47.55元。

【09：49】聯通 （00762） 逆市升0.3%，中移動 （00941） 升0.1%；中電信 （00728） 暫無升跌。

【電信股】中電信、中聯通10月5G用戶分別淨增1295萬、657萬戶

【09：46】小米 （01810） 績前逆市向好，升近0.5%，高見21.05元。

【09：45】體育用品股下挫，李寧 （02331） 跌近半成；特步 （01368） 跌逾3%；安踏 （02020） 跌逾2%。

【09：43】港股開市後曾跌逾300點，低見24632點，最新跌勢略為喘定，跌幅收窄至約200點，報24742點，跌208點；科指跌1.4%，報6321點。

【09：41】恒騰 （00136） 升幅擴大至20%，高見3.53元。

【09：39】藍籌新貴新奧能源 （02688） 股價逆市再升3%，高見152.8元。另外，潤啤 （00291） 升0.2%；網易 （09999） 、京東 （09618） 跌逾2%。

【09：34】思摩爾 （06969） 逆市升近6%，高見43.45元；中國波頓 （03318） 升逾5%，高見3.3元；比亞迪電子 （00285） 升近1%。

【09：33】恒騰 （00136） 股價逆市再升半成，高見3.1元。

【09：30】現恆建築 （01500） 發盈喜，預期中期未經審核綜合淨溢利較上年度同期錄得不少於2倍升幅，股價逆市升32%，破頂高見0.38元。

【09：26】油價反彈1%，三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升近0.6%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升近0.3%。

【09：26】香港科技探索 （01137） 逆市靠穩，股價升0.2%。

【王維基X沈嘉偉】香港科技探索、I.T聯手合建網購平台EESE　12月1日開業

【09：24】嗶哩嗶哩 （09626） 昨挫一成後未止跌，今早再跌逾3%。

【09：21】恒生指數開報24688點，跌262點。恒生科技指數跌1.5%，報6315點。阿里巴巴 （09988） 再跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 績前跌近0.5%；快手 （01024） 績前跌0.6%。

【09：13】期指開報24658點，跌265點或近1.1%。

【08：26】恒指黑期跌約195點，報24755點；道指期貨升49點，報35668點。

【08：25】小米 （01810） 及快手 （01024） 將於今日放榜。

【小米1810】小米周二放榜　券商關注芯片短缺及手機競爭激烈　料互聯網業務仍錄高增長

【快手1024】快手周二公布第三季成績表　料季節性影響及奧運帶動用戶增長

【08：08】澳洲成峰高教︰澳洲12月起允學生簽證持有者入境　將帶動集團業務

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【07：45】【新股IPO】網易雲音樂招股　入場費1.1萬　基石投資者包括Sony Music

【07：45】【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫兩成、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股收市再跌近3%

【07：45】港股ADR收報24684點，跌267點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.34元，較港收市價低0.21元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報479.83元，較港收市價低14.57元或近3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報133.05元，較港收市價低4.05元或近3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國白宮公布，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，美股周一曾顯著抽高，收市個別發展，市場憂收水加快，道指一度升327點，尾市升幅大幅收窄，收市升17點，報35619點；標指跌15點，報4682點；納指跌202點或1.26%，報15854點。美滙逾1年高  紐約期金急挫2.4%。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】快手小米今放榜　中金報告：快手基本面明顯轉好　目標價最牛有望200元

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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