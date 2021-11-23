【港股市況】恒生指數低開262點　阿里巴巴續跌3%（不斷更新）

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【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（歡迎到本節目留言區即時交流）
市場憂收水加快，納指跌逾1%，港股今早低開逾200點，恒生指數開報24688點，跌262點。恒生科技指數跌1.5%，報6315點。阿里巴巴 （09988） 再跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 績前跌近0.5%；快手 （01024） 績前跌0.6%。
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即市走勢
【09：34】思摩爾 （06969） 逆市升近6%，高見43.45元；中國波頓 （03318） 升逾5%，高見3.3元；比亞迪電子 （00285） 升近1%。
【09：33】恒騰 （00136） 股價逆市再升半成，高見3.1元。
【09：30】現恆建築 （01500） 發盈喜，預期中期未經審核綜合淨溢利較上年度同期錄得不少於2倍升幅，股價逆市升32%，破頂高見0.38元。
【09：26】油價反彈1%，三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升近0.6%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升近0.3%。
【09：26】香港科技探索 （01137） 逆市靠穩，股價升0.2%。
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【09：24】嗶哩嗶哩 （09626） 昨挫一成後未止跌，今早再跌逾3%。
【09：21】恒生指數開報24688點，跌262點。恒生科技指數跌1.5%，報6315點。阿里巴巴 （09988） 再跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 績前跌近0.5%；快手 （01024） 績前跌0.6%。
【09：13】期指開報24658點，跌265點或近1.1%。
【08：26】恒指黑期跌約195點，報24755點；道指期貨升49點，報35668點。
【08：25】小米 （01810） 及快手 （01024） 將於今日放榜。
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【07：45】港股ADR收報24684點，跌267點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.34元，較港收市價低0.21元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報479.83元，較港收市價低14.57元或近3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報133.05元，較港收市價低4.05元或近3%。
【07：30】美國白宮公布，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，美股周一曾顯著抽高，收市個別發展，市場憂收水加快，道指一度升327點，尾市升幅大幅收窄，收市升17點，報35619點；標指跌15點，報4682點；納指跌202點或1.26%，報15854點。美滙逾1年高 紐約期金急挫2.4%。
【開市9點半】快手小米今放榜 中金報告：快手基本面明顯轉好 目標價最牛有望200元
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責任編輯︰梁浩碩