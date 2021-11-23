【恒指夜期+ADR】滙豐ADR突高港2%　阿里美股再沉　跌穿港上市低位（不斷更新）

夜期造好，一度升122點，其後回順至34點，英國PMI數據強勁，加息預期升溫，滙豐ADR急升，高港收市價2%，中概科技股ADR靠穩。

英國製造業PMI報58.2，超預期的56.3，服務業PMI報58.6，超預期的54.6。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 46.18 +1.5% 美團ADR 264.96 -0.2% 騰訊ADR 478.10 -0.6% 阿里巴巴美股 131.47 -1.1%

北水全日走資15.7億元，續沽騰訊 （00700） 、藥明生物 （02269） 分別7.4億及5.9億元。小米 （01810） 績前遭淨沽2.4億元。電子煙股逆市造好，思摩爾 （06969） 錄9.6億元淨流入，全日升逾14%。夜期升56點。

北水資金走勢

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市場憂收水加快，納指跌逾1%，港股今早低開262點，科技股拖累下，大市曾跌逾300點，恒生指數收報24651點，跌299點，成交1298.6億元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%；恒大系午後炒上，恒大汽車 （00708） 升近15%；恒大 （03333） 升逾6%；恒大物業 （00708） 升逾8%。

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財經日誌︰

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即市走勢

【23：53】夜期回順至34點

【23：00】夜期造好，急升122點

【18：10】夜期升56點

【16：10】恒生指數收報24651點，跌299點，成交1298.6億元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%；恒大系午後炒上，恒大汽車 （00708） 升近15%；恒大 （03333） 升逾6%；恒大物業 （00708） 升逾8%。電子煙股逆市造好，中國波頓 （03318） 升逾53%；思摩爾 （06969） 升逾14%。

【16：00】恒生指數U盤前跌267點，報24684點。

【15：44】港股尾市跌約300點，報24651點；科指跌1.4%，報6321點。

【15：26】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至25%，高見4.92元。

【15：13】【恒大系】恒大系集體抽升 恒大升一成穿3元、恒大汽車飈逾兩成

【15：08】【大行報告】大摩：長實非地產業務持續復甦 料明年股息率達4.9厘

【15：00】上證升0.2%；深證、創業板指跌近0.4%。

【14：50】恒大系抽上，恒大汽車 （00708） 最新升逾11%，高見4.39元。恒大 （03333） 升半成；恒大物業 （06666） 升逾7%。

【14：37】藥明生物 （02269） 跌逾5%，低見100.1元。

【14：34】恒大汽車 （00708） 拉升，最新升逾8%，高見4.25元。

【14：30】恒大汽車 （00708） 升逾4%；比亞迪 （01211） 轉升0.35；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾2%。

【14：25】思摩爾 （06969） 午後升幅進一步擴大至逾16%，高見47.8元。

【14：19】恒指最新跌約275點，報24674點；科指跌1.5%，報6313點。

【14：16】恒騰 （00136） 升勢回順，最新升約23%，報3.58元，今早曾高見4.19元。

【13：39】創維 （00751） 跌逾12%，跌穿5元關口，低見4.92元。

【13：30】大市跌近300點，報24665點，跌285點。

【13：12】金融股靠穩，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別升0.2%。

【13：12】教育股逆市造好，其中思考樂 （01769） 升近三成，高見1.9元。

【13：05】ATM午後續跌近3%；小米 （01810） 偏軟跌0.2%。

【13：00】港股午後初段跌約250，報24700點；科指跌1.3%報6325點。

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【12：30】恒指黑期跌約241點，報24709點。

【12：00】恒生指數半日跌252點，報24698點，成交719.6億元。恒生科技指數跌1.3%，報6326點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；恒騰 （00136） 逆市升逾38%；電子煙股造好，思摩爾 （06969） 升逾13%。

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【11：45】恒指中午收市前跌約237點，報24714點；科指跌1.3%，報6327點。

【11：37】【恒騰136】恒騰半日再逾17億買升4成 現價較恒大沽貨價高兩倍

【11：33】電子煙股造好，中國波頓 （03318） 升幅擴大至逾31%，高見4.1元；思摩爾 （06969） 升逾12%；比亞迪電子 （00285） 升逾7%；華寶 （00336） 升逾15%，破頂高見23.9元。

【11：30】上證半日升0.4%；深證跌近0.1%；創業板指升近0.1%。

【11：22】恒騰 （00136） 逆市再升三成，高見3.81元。

【11：24】【異動股】電子煙股逆市炒上 思摩爾漲逾13%

【11：18】【內房危機】中國奧園6600萬元貸款違約 穆迪降評級至Caa2、展望負面

【11：18】【阿里巴巴股價】阿里巴巴再跌3% 逾千買盤吼上市後低位132元撈貨

【11：03】中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升0.6%；恒大 （03333） 升近2%；碧桂園 （02007） 升近3%；雅居樂 （03383） 升近4%；融創 （01918） 升近2%。此前報道指，內地金融監管機構要求部分中資銀行向房企發放更多項目開發貸款。

【10：58】順龍 （00361） 逆市飈升七成，高見0.17元，成交127.5萬元。

【10：50】電視廣播 （00511） 一度破穿5元，破底低見4.94元，最新逆市回穩倒升0.4%，高見5.16元。

【10：47】據《日經新聞》報道，中央政府準備推動「數據稅」，對儲存大部分客戶數據的互聯網公司徵稅，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新分別跌逾2%。

【互聯網監管】日媒：內地或向科網企業開徵數據稅 達致「共同富裕」

【10：27】【阿里巴巴9988】德銀看好京東、看淡阿里巴巴 阿里股價續尋底

【10：18】同程藝龍 （00780） 績後跌近3%，低見16.68元。同程藝龍季度經調整溢利按年減少5.6%至3.5億元人民幣。

【業績】同程藝龍上季經調整溢利跌5.6% 受病毒重來衝擊

【10：00】ATM齊跌3%。

【09：58】思摩爾 （06969） 升幅擴大至逾13%，高見46.5元。

【09：56】科技股拖累大市表現，美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：54】恒大系普遍逆市上升，中國恒大 （03333） 升逾2%；恒大物業 （06666） 升近3%，恒大汽車 （00708） 跌0.5%。

【09：53】長實 （01113） 獲高盛、大摩上調評級，股價升3%，高見47.55元。

【09：49】聯通 （00762） 逆市升0.3%，中移動 （00941） 升0.1%；中電信 （00728） 暫無升跌。

【電信股】中電信、中聯通10月5G用戶分別淨增1295萬、657萬戶

【09：46】小米 （01810） 績前逆市向好，升近0.5%，高見21.05元。

【09：45】體育用品股下挫，李寧 （02331） 跌近半成；特步 （01368） 跌逾3%；安踏 （02020） 跌逾2%。

【09：43】港股開市後曾跌逾300點，低見24632點，最新跌勢略為喘定，跌幅收窄至約200點，報24742點，跌208點；科指跌1.4%，報6321點。

【09：41】恒騰 （00136） 升幅擴大至20%，高見3.53元。

【09：39】藍籌新貴新奧能源 （02688） 股價逆市再升3%，高見152.8元。另外，潤啤 （00291） 升0.2%；網易 （09999） 、京東 （09618） 跌逾2%。

【09：34】思摩爾 （06969） 逆市升近6%，高見43.45元；中國波頓 （03318） 升逾5%，高見3.3元；比亞迪電子 （00285） 升近1%。

【09：33】恒騰 （00136） 股價逆市再升半成，高見3.1元。

【09：30】現恆建築 （01500） 發盈喜，預期中期未經審核綜合淨溢利較上年度同期錄得不少於2倍升幅，股價逆市升32%，破頂高見0.38元。

【09：26】油價反彈1%，三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升近0.6%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升近0.3%。

【09：26】香港科技探索 （01137） 逆市靠穩，股價升0.2%。

【王維基X沈嘉偉】香港科技探索、I.T聯手合建網購平台EESE 12月1日開業

【09：24】嗶哩嗶哩 （09626） 昨挫一成後未止跌，今早再跌逾3%。

【09：21】恒生指數開報24688點，跌262點。恒生科技指數跌1.5%，報6315點。阿里巴巴 （09988） 再跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 績前跌近0.5%；快手 （01024） 績前跌0.6%。

【09：13】期指開報24658點，跌265點或近1.1%。

【08：26】恒指黑期跌約195點，報24755點；道指期貨升49點，報35668點。

【08：25】小米 （01810） 及快手 （01024） 將於今日放榜。

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【快手1024】快手周二公布第三季成績表 料季節性影響及奧運帶動用戶增長

【08：08】澳洲成峰高教︰澳洲12月起允學生簽證持有者入境 將帶動集團業務

【08：00】【大行報告】中信證券：貨幣報告刪除「不搞大水漫灌」意味着什麼

【07：45】【新股IPO】網易雲音樂招股 入場費1.1萬 基石投資者包括Sony Music

【07：45】【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫兩成、138元逾千低吸買盤遭沖散 美股收市再跌近3%

【07：45】港股ADR收報24684點，跌267點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.34元，較港收市價低0.21元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報479.83元，較港收市價低14.57元或近3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報133.05元，較港收市價低4.05元或近3%。

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【07：30】美國白宮公布，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，美股周一曾顯著抽高，收市個別發展，市場憂收水加快，道指一度升327點，尾市升幅大幅收窄，收市升17點，報35619點；標指跌15點，報4682點；納指跌202點或1.26%，報15854點。美滙逾1年高 紐約期金急挫2.4%。

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【開市9點半】快手小米今放榜 中金報告：快手基本面明顯轉好 目標價最牛有望200元

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責任編輯︰梁浩碩