  • 15°C
香港時間 : 20211123日 (二) 08:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Zoom業績】Zoom警告疫情後收入將放緩　季績雖勝預期盤後仍跌逾6%

股市 07:47 2021/11/23

分享：

【Zoom業績】Zoom警告疫情後收入將放緩　季績雖勝預期盤後仍跌

Zoom（美︰ZM）公布季度業績。視像會議平台Zoom季績及展望雖勝市場預期，但警告隨着新冠肺炎大流行即將結束，收入將放緩。Zoom股價收報242.28美元，跌3.6%，盤後股價再跌6.2%，報227.3美元。

Zoom季度收入按年為10.5億美元，高於市場預期的10.2億美元，經調整每股收益1.11美元，亦較預期的1.09美元為高。Zoom表示，擁有10名以上員工的客戶約有51.2萬個，按年增長約18%。逾2500個客戶在過去12個月貢獻逾10萬美元，按年增長94%。

要留意的是，Zoom收入增長再進一步放緩。Zoom此前增長逾3倍，其後隨着疫情放緩而出現收窄，今季增長53%，較上季的54%增長再輕微縮減，並為自2018年以來最慢的增長。

Zoom預期，第四財季收入10.51億至10.53億美元，意味增長19%，高於預期的10.2億美元，經調整每股收益預期為1.06至1.07美元，高於預期的1.05美元。

【Zoom業績】Zoom季績勝預期惟增長放緩　股價盤後跌逾12%

責任編輯︰梁浩碩

美股 Zoom Video（美：ZM） Zoom

下一篇文章

【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（歡迎到本節目留言區即時交流）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫兩成、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股收市再跌近3%
【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫兩成、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股收市再跌近3%
【美股收市】憂儲局加快收水 標指納指衝頂倒跌 道指蒸發逾300點升幅
【美股收市】憂儲局加快收水 標指納指衝頂倒跌 道指蒸發逾300點升幅
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【恒指夜期+ADR】阿里沽壓突湧現　美股股價突低水3%　夜期跌152點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里沽壓突湧現　美股股價突低水3%　夜期跌152點（不斷更新）
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款