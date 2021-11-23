【Zoom業績】Zoom警告疫情後收入將放緩　季績雖勝預期盤後仍跌逾6%

▲ 【Zoom業績】Zoom警告疫情後收入將放緩 季績雖勝預期盤後仍跌

Zoom（美︰ZM）公布季度業績。視像會議平台Zoom季績及展望雖勝市場預期，但警告隨着新冠肺炎大流行即將結束，收入將放緩。Zoom股價收報242.28美元，跌3.6%，盤後股價再跌6.2%，報227.3美元。

Zoom季度收入按年為10.5億美元，高於市場預期的10.2億美元，經調整每股收益1.11美元，亦較預期的1.09美元為高。Zoom表示，擁有10名以上員工的客戶約有51.2萬個，按年增長約18%。逾2500個客戶在過去12個月貢獻逾10萬美元，按年增長94%。

要留意的是，Zoom收入增長再進一步放緩。Zoom此前增長逾3倍，其後隨着疫情放緩而出現收窄，今季增長53%，較上季的54%增長再輕微縮減，並為自2018年以來最慢的增長。

Zoom預期，第四財季收入10.51億至10.53億美元，意味增長19%，高於預期的10.2億美元，經調整每股收益預期為1.06至1.07美元，高於預期的1.05美元。

【Zoom業績】Zoom季績勝預期惟增長放緩 股價盤後跌逾12%

責任編輯︰梁浩碩