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【ET財經早點1分鐘】美國儲局不換人納指跌1.3% 阿里美股創3年新低

股市 06:58 2021/11/23

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美國儲局主席鮑威爾獲提名連任。拜登表示，美國不能只回到大流行之前，需要更好地重建經濟，認為鮑威爾可將重點放在保持低通脹、物價穩定，提供充分就業，使經濟比以往任何時候都強大。

鮑威爾去年突然推出一系列貸款計劃，並將利率再降至近零水平，以及大舉買債，將央行的資產負債表急增至超過8萬億美元水平。

美滙美債息抽升 納指跌1.3%金價跌40美元

美國儲局不換人，市場進一步轉鴿的預期落空。

美滙指數升0.5%至95.51， 美國債息抽升到1.624厘，壓抑科技股走勢。

納指跌1.3%失守16000關，現貨金價大跌超過40美元，退守1800美元。

油價反彈 市場料釋放原油或令油組減產

美國着手處理通脹問題，在迫使產油國額外增加產量不果後，與其他國家協調釋放原油儲備以壓低油價。

油組表示，如果有國家釋放原油庫存，可能會調整增產的計劃。

油價即時反彈，市場解讀認為，如果各國釋放儲備原油，油組可能會因而減少供應。

阿里美股4天跌兩成 創3年低

阿里巴巴美股連跌4日，盤中一度急跌近4%，低見135美元水平，創3年低位，4天累跌近兩成。

恒指夜期跌152點。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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