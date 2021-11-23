【新股IPO】網易雲音樂9899招股入場費1.1萬　網易化身基投、Sony Music另投7.8億

▲ 【新股IPO】網易雲音樂招股 入場費1.1萬 基石投資者包括Sony Music

網易 （09999） 分拆出來的雲音樂股份 （新上市編號：09899） 啟動招股，全球發行1600萬股，1成作公開發售，最多集資35.2億元，發售價範圍由190至220元，一手（50股）入場費11110.85元。網易雲音樂招股周五中午截止，預計12月1日公布定價及配售結果，12月2日於聯交所主板掛牌上市。美銀、中金及瑞信為網易雲音樂聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

網易雲音樂招股詳情

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新近獲納入恒指的「藍籌新貴」網易，為雲音樂的控股股東，發售完成後（假設未行便超額配股權）持股57.65%，淘寶中國持股9.98%，阿里巴巴 （09988） 持股9.98%。

基石投資者方面，主要股東之一網易另認購2億美元、國際音樂巨頭Sony Music（索尼音樂娛樂）認購1億美元，值得留意的是，網易雲音樂與Sony Music今年中達成全新版權合作；另外Orbis Funds認購5000萬美元。

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記者：譚志偉