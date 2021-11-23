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【新股IPO】網易雲音樂9899招股入場費1.1萬　網易化身基投、Sony Music另投7.8億

新股IPO 10:49 2021/11/23

分享：

【新股IPO】網易雲音樂招股　入場費1.1萬　基石投資者包括Sony Music

網易 （09999） 分拆出來的雲音樂股份 （新上市編號：09899） 啟動招股，全球發行1600萬股，1成作公開發售，最多集資35.2億元，發售價範圍由190至220元，一手（50股）入場費11110.85元。網易雲音樂招股周五中午截止，預計12月1日公布定價及配售結果，12月2日於聯交所主板掛牌上市。美銀、中金及瑞信為網易雲音樂聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

網易雲音樂9899是否值抽？五個你可以提早留意的關注點【下一頁】

網易雲音樂招股詳情

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新近獲納入恒指的「藍籌新貴」網易，為雲音樂的控股股東，發售完成後（假設未行便超額配股權）持股57.65%，淘寶中國持股9.98%，阿里巴巴 （09988） 持股9.98%。

基石投資者方面，主要股東之一網易另認購2億美元、國際音樂巨頭Sony Music（索尼音樂娛樂）認購1億美元，值得留意的是，網易雲音樂與Sony Music今年中達成全新版權合作；另外Orbis Funds認購5000萬美元。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此速睇】手機設備股借蘋果再炒上 黑色星期五前美股有冇景？

 【按此速睇】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻

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【網易9999】網易雲音樂正建設版權實時數據系統　已有逾170家版權方接入

記者：譚志偉

港股 IPO 網易－S（09999）
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