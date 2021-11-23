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歐央行委員德加洛：明年不可能達成加息條件

股市 02:18 2021/11/23

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歐央行官員暨法國央行行長德加洛表示，倘若歐元區通脹進一步攀升，歐央行將會採取行動。（法新社資料圖片）

歐洲央行管理委員會成員，兼為法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，歐洲央行對在明年3月結束緊急抗疫購債計劃(PEPP)持「認真」態度，並且可能不需要擴大常規資產購買計劃來彌補短缺。他並重申，就目前而言，歐洲央行設定的加息條件「極不可能」在2022年得到滿足。

德加洛對於更多刺激措所表現出的不情願態度，正值通脹率上升之際。新冠疫情的再度升溫，也導致歐洲經濟前景蒙上陰影。

他指雖然健康是頭等大事，但每一波疫情造成的損失都小於上次，而且歐洲大陸的高疫苗接種率，將證明是一種「經濟優勢」。

他在受訪時表示，一旦歐洲央行退出名為PEPP的緊急抗疫購債計劃，其應該逐步「調整」危機前的APP計劃，並且在步伐和時機上保持開放心態。

「從今天的角度來看，我們應該在2022年3月結束PEPP淨購買。」德加洛說，「在目前階段，結束PEPP之後增加APP的淨購買量只是一種可能性，但還不是必要的。」

他此番講話在歐洲央行12月份關鍵會議前發出鷹派信號。德加洛表示，一些決定可能會在晚些時候作出，以保留可選擇性。

雖然他重申政策制定者仍然認為近期通脹飈升只是暫時的，但他表示他們正在非常認真地對待供應限制，並密切關注工資的發展。

德加洛指出：「我們不能過度反應，過早收緊貨幣政策，但如果情況發生變化，我們應該毫不猶豫地採取行動。」

相關新聞：【歐央行】拉加德反擊加息預期不夠堅決 市場續預期歐央行明年加息

責任編輯：李勝君

美股 加息 疫情 貨幣政策 法國 通脹 歐洲央行

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