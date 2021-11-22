【騰訊大股東】Prosus：分析師不計騰訊股權　電子商務組合總值500億美元

▲ 【騰訊大股東】Prosus：未計騰訊股權 電子商務組合總值約為3890億元、公司力爭拉近與騰訊估值差距

騰訊 （00700） 大股東Prosus稱，分析師撇除騰訊後，估計其電子商務組合總值約為500億美元，數字遠高於市場的估值。Prosus行政總裁Bob van Dijk周一表示，希望在未來3年內將數字提高到1000億美元，「公司一直以來都加快發展電子商務組合，我認為這是最終價值所在」。

Prosus力圖減輕騰訊 對其估值的影響

Prosus母公司Naspers，一直以來都在縮小公司旗下總業務與騰訊之間的估值差距，按目前價格計算，Naspers持有騰訊29%股權，股權價值約為1,760億美元，而Prosus的總市值約為1,810億美元。這意味著市場對公司其餘部分的估值約為50億美元，佔分析師估值的10%。

Prosus主要投資「電子商務業務」，當中包括Prosus在分類廣告、食品配送、教育技術和金融技術及支付方面擁有的一組業務。其中騰訊回報主導了其整體表現，儘管受到不利監管因素影響，不過Bob van Dijk表示，騰訊仍是全球最具吸引力的互聯網公司，預計中國打擊大型科技公司的舉措不會對公司未來收益產生負面影響。

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編輯：曾樂詩