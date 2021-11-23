【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/11/23 分享： 手機設備股上日借蘋果股價炒上，今日能否繼續發威？聯儲局主席鮑威爾連任，消除市場不明朗因素，美股能否看高一線？獨立股評人梁耀康（Dave）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢。 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 立即登入HKET財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code） 2021/11/22 【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code） 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 2021/11/19 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（附time code） 2021/11/19 【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 2021/11/18 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code） 2021/11/18 【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code） 美國聯儲局 鮑威爾 手機設備股 美股