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【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/11/23

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手機設備股上日借蘋果股價炒上，今日能否繼續發威？聯儲局主席鮑威爾連任，消除市場不明朗因素，美股能否看高一線？獨立股評人梁耀康（Dave）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢。

歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

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欄名 : ET開市直擊

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