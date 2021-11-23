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【開市9點半】快手小米今放榜　中金報告：快手基本面明顯轉好　目標價最牛有望200元

股市 06:45 2021/11/23

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小米 （01810） 及快手 （01024） 今日放榜，業績前部署二選一應點揀？大行料零部件短缺情況嚴重，將拖累小米上季手機出貨量或錄按年下跌；快手則料用戶數量及使用時長回升，商業化計劃漸上軌道，廣告業務逆勢增長。中金更預計，快手未來將上漲至140元左右，長遠最牛有望達到200元左右。

焦點新聞

1.【小米1810】小米周二放榜　券商關注芯片短缺及手機競爭激烈　料互聯網業務仍錄高增長

2.【快手1024】快手周二公布第三季成績表　料季節性影響及奧運帶動用戶增長

3.【聯儲局主席】拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席　布雷納德任副主席

4.【新股IPO】商湯科技通過上市聆訊、半年收入增近92%　傳周二起預路演

5.【新股IPO】中國中免通過港交所上市聆訊 26%門店恢復正常運營

6.【恒指季檢】恒指新貴新奧能源2688跑出曾升近一成　農夫山泉大熱倒灶跌10%

7.【阿里巴巴9988】阿里巴巴連跌第4日累挫17%　138元逾千低吸買盤遭沖散

8.【電信股】中電信、中聯通10月5G用戶分別淨增1295萬、657萬戶

9.【業績】經濟日報中期息增至3仙　收入增長1成

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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