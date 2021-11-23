【開市9點半】快手小米今放榜　中金報告：快手基本面明顯轉好　目標價最牛有望200元

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【新股IPO】網易雲音樂招股 入場費1.1萬 基石投資者包括Sony Music
小米 （01810） 及快手 （01024） 今日放榜，業績前部署二選一應點揀？大行料零部件短缺情況嚴重，將拖累小米上季手機出貨量或錄按年下跌；快手則料用戶數量及使用時長回升，商業化計劃漸上軌道，廣告業務逆勢增長。中金更預計，快手未來將上漲至140元左右，長遠最牛有望達到200元左右。
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欄名 : 開市9點半