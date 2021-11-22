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【十四五規劃】特許公認會計師公會辦粵港澳大灣區CFO峰會

新經濟追蹤 22:57 2021/11/22

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【十四五規劃】特許公認會計師公會辦粵港澳大灣區CFO峰會

特許公認會計師公會（ACCA）於19日（五）主辦首屆ACCA粵港澳大灣區CFO峰會，峰會聚焦金融灣區、數字灣區、綠色灣區三大主題，並探討在「十四五」戰略規劃下，以創新為發展動力，融入「雙循環」新發展格局，實現大灣區數字化、智能化和綠色峰會峰會化轉型。

ACCA中國總監梁淑屏表示，大灣區的龐大人口、豐富的土地資源、快速冒升的經濟實力，以及市場規模，將給專業會計師以及財會金融界領袖提供新的發展機遇，也意味著無論作為個人還是企業，都要有充分的準備來迎接這個機遇。

ACCA先後發佈兩報告 助企業可持續發展

峰會期間，ACCA先後發佈與香港貿易發展局的聯合報告《發掘RCEP商機：立足香港，放眼灣區，致勝未來》、與深圳高等金融研究院合作的《ACCA中國企業未來100強（2020版）》。

《發掘RCEP商機：立足香港，放眼灣區，致勝未來》報告深入介紹了《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）的簽訂以及在正式生效後，RCEP相關舉措將如何改變亞太地區的產業格局，從而推動區域商貿和投資活動發展，進而促進區內製造業不斷增長。這份報告將有助中國企業，特別是大灣區企業，深入洞察RCEP帶來的影響、機遇和挑戰，幫助企業乘著經濟復蘇之勢，在後疫情時代實現業務可持續發展。

《ACCA中國企業未來100強（2020版）》則聚焦於海內外上市的3749家中國民營企業，通過12項專業全面的評價標準綜合評選出中國企業未來100強。今年榜單的上榜企業通過有效的戰略選擇，成功抵禦了新冠疫情這隻黑天鵝和日益複雜的世界政治和經濟環境對市場的衝擊，敏銳把握市場機會而有卓越的發展，具備很大的潛力成為未來的行業領袖，由此揭示後疫情時代行業發展的新趨勢。

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