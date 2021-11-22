【業績】經濟日報中期息增至3仙　收入增長1成

香港經濟日報集團 （00423） 公布半年業績，截至9月30日止，收入按年增11%至5.2億元，純利2316萬元，若扣除政府「保就業」的補貼因素，增幅達4560萬元，按年顯著改善。中期息每股派3仙，按年增50%，現價股息率升至6.9厘。

期內，廣告收入增長21%至2.8億元，經濟日報集團指出，廣告收入增加主要由於數碼廣告收入顯著上升，同時印刷廣告收入亦較去年同期錄得輕微增長。在全球經濟復甦及本地疫情穩定下，消費及商貿信心轉趨樂觀。勞工市場改善，加上消費券計劃推動，有助刺激本地消費及營銷活動。

至於財經通訊社、資訊及軟件業務的服務收入於期內保持平穩。

集團預期，在主要經濟體的強勁財政及貨幣政策支持，以及推行大規模疫苗接種計劃下，2021年全球經濟前景明顯改善。全球經濟形勢好轉及本地疫情趨向穩定，在本年度餘下的日子，香港經濟將更穩健復甦。然而，疫情的發展將繼續為全球經濟前景帶來不確定性，特別是受制於更具傳染性的變種病毒及供應鏈中斷的威脅。中美關係、地緣政治緊張局勢及主要央行不斷變化的貨幣政策立場將繼續影響全球及本地經濟。

集團續指，將密切留意經濟及政治形勢變化，並審慎管理成本、營運效益及財務收支；繼續投資數碼平台，投入更多資源加強優質內容、創新科技及培養人才，擴大並鞏固既有的成功，為集團帶來可持續的增長及溢利。並表示集團已做好準備，把握機遇及迎接未來挑戰。

【業績│利好】經濟日報集團全年多賺1.9倍 末期息6仙增20%、股價升逾4%

記者：譚志偉