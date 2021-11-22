▲ 鄭志剛：香港要由金融服務轉型向「創造者經濟」 稍後公布創新型社企解房屋問題詳情（程志遠攝）

新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛出席港大陳坤耀傑出學人講座演講，1997年後出生的「後千禧世代」將是香港未來25年經濟主力。因應他們成長環境不同，鄭志剛認為香港要從金融和服務業轉型「創造者經濟」，而9月他成立的社企「新世界建好生活」，正希望以創新思維解決困擾香港多年的房屋問題，預告稍後公布詳情。

鄭志剛稱，至2047年前，「後千禧世代」即1997年後出生，包括Z世代等，年齡介乎19至50歲，將達500萬人口，屆時將是香港發展的中堅份子及消費主力。

他眼中的「創造者經濟」，即新世代成長的人士創造獨特的品牌、產品等，而近期流行的NFT（非同質化代幣）是箇中雛型，反映人人都可憑創意創出專屬的品牌、產品等，並影響社會。

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鄭志剛認為，香港已有充足的基本硬件技術基礎，包括人工智能、機械人技術等。另外，香港不單是東西文化匯聚，亦起步結合實體及虛擬經濟，培育足夠創新的人才，而有法制保障知識產權，繼而孕育「獨角獸」初創企業，甚至「十角獸」。

面對這批新生代人口將投資和消費，都與價值觀掛鈎，鄭志剛認為，企業不能再抱「賺到盡」的概念，要引入「創造共享價值」的營運理念。他期望，由他任主席的「新世界建好生活」可以在現有公營、資助及私樓等房屋類型以外，帶來創新思維，達至「官商民」三贏。

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