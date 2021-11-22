▲ 【內房危機】佳兆業公布理財產品處置方案 到期當月兌付10%本金、全數兌付或須時逾兩年

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佳兆業集團 （01638） 月初爆出理財產品兌付逾期，佳兆業於周一晚上交代理財產品兌付方案，將分期兌付旗下「錦恆財富產品」到期產品，會按到期時間順序，陸續兌付本金及利息，到期當月兌付10%，此後每3個月兌付10%。以此計算，佳兆業理財產品持有人想全額取回本金，要時或逾兩年。

據佳兆業公布方案，公司針對投資者的利息，本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期的當月兌付10%，此後每3個月兌付10%；而延期兌付的本金，按照一年期商業貸款基準利率4.35%向投資人支付延期利息。

佳兆業理財產品兌付逾期、買家月初湧總部，可見【下一頁】

佳兆業：已按處置方案 向近兩月理財產品到期投資首筆兌付

延期利息從錦恆財富產品到期日開始計息，直至完成最後一筆本金兌付後停止計息。延期利息支付為兌付完畢最後一筆本金及到期利息後的第3個月支付50%，第6個月支付完畢。

佳兆業稱，今年10月、11月已到期產品，已按上述兌付方案於今日完成首筆兌付。

佳兆業表示，正積極處置集團資產，回籠資金用於兌付錦恆財富本金、到期利息及延期利息。佳兆業承諾，將視資金籌集情況並按有利於投資人的原則逐步改良兌付方案，包括安排提前兌付。

佳兆業稱，集團有能力為投資者提供財富產品的後續兌付，聲言資產處置、可抵押資產梳理及抵押過戶工作均在快速有序推進。

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