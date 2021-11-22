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【聯儲局主席】拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席　布雷納德任副主席

股市 22:10 2021/11/22

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白宮夫及鮑威爾連任聯儲局主席

美國白宮表示，總統拜登（Joe Biden）將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任美聯儲主席，任期四年，提名布雷納德（Lael Brainard）為副主席。

鮑威爾於2018年特朗普總統任期內出任聯儲局主席，接替現為美國財長的耶倫。

「正如我之前所說，我們不能只是回到疫情之前的狀態，我們需要更好地重建我們的經濟，我相信鮑威爾主席和布雷納德博士將重點放在保持低通脹、物價穩定，提供充分就業將使我們的經濟比以往任何時候都更強大。」拜登在一份聲明中說。

白宮聲明指：「鮑威爾在前所未有的挑戰時期發揮了穩定的領導作用，包括現代歷史上最大的經濟衰退和對聯儲局獨立性的攻擊。在那段時間裡，在國家領先的宏觀經濟學家之一布雷納德在聯儲局發揮了關鍵的領導作用，與鮑威爾合作，幫助推動我們國家強勁的經濟復甦。」

提名接下來將提交參議院確認。

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編輯：曾樂詩

美股 拜登 美國民主黨 民主黨 美國聯儲局 白宮 鮑威爾

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