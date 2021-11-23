【大行報告】中信證券：貨幣報告刪除「不搞大水漫灌」意味着什麼

▲ 【大行報告】中信證券：中國貨幣政策將「以我為主」 在穩增長、控通脹和防風險之間

央行早前發布第三季度貨幣政策執行報告，報告刪除「不搞大水漫灌」、「管好貨幣總閘門」等詞，中信證券研究部分析师表示，報告進一步凸顯了當前貨幣政策穩增長的重心，預計中國貨幣政策將「以我為主」，在穩增長、控通脹和防風險之間，而「穩貨幣+寬信用」將成為當前及未來一段時間的政策組合。

中信證券表示，報告對國內宏觀經濟的展望中既保持了對於經濟長期向好的信心，但又增加經濟恢復的制約因素，料今年第四季和明年年初，穩增長將是貨幣政策的重心，而通脹仍是央行關注的重點，惟總體可控，當局努力保持物價穩定。

中信證券表示，貨幣在未來一段時間內不會出現明顯收緊，但考慮通脹及下一步貨幣政策工具安排，貨幣也難明顯寬鬆，短期內降准或難出現，保持流動性合理充裕，引導市場利率圍繞政策利率中樞上下波動，穩字當頭仍將是主基調。

貨幣政策以國內經濟為根據 惟仍需防海外變化

中信證券表示，今後一段時間中國貨幣政策主要根據國內經濟形勢和物價走勢展開操作，未來全球市場最大的不確定性為海外貨幣政策收緊節奏，在海外貨幣政策不超預期的情況下，中國貨幣政策受到的影響總體有限，但也需提防和應對海外貨幣政策的超預期變化。

報告對於房地產的總體判斷是「目前房地產市場風險總體可控」、「房地產市場健康發展的整體態勢不會改變」，同時報告多次強調風險防範，中信證券認為房地產市場「下有底」，不會出現由房企違約引發系統性風險的情況。而「上有頂」，「房住不炒」仍是基本要求，政策並未出現明顯放鬆。

相關報道：【大行報告】野村降港交所目標價4% 投資情緒審慎礙大市成交及新股上市

【大行報告】摩通：明年首季內房銷售增長仍疲弱 料更多內房股進行配股等融資活動

【大行報告】富瑞：內地零售銷售增長未來數月正常化 快速消費品價格料上漲

編輯：曾樂詩