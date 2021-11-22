鄭志剛：香港將轉型成「創造者經濟」　新世代「創造者」要獲啟發及信任

新世界（00017）行政總裁鄭志剛認為，香港未來25年，將由「後千禧世代」主導經濟發展，由於他們成長環境不同，認為香港將由傳統的金融及服務業主導型經濟，進入「創造者經濟」年代。

所謂「創造者經濟」是指，新世代「創造者」將可創造獨特的品牌、產品等，如近期全球熱議的NFT，就是「創造者經濟」的雛型，人人都可憑創意，創出專屬的品牌、產品等，而且能影響社會。

鄭志剛又強調，「後千禧世代」對企業的看法有所轉變，他們不論投資或消費，都會更重視該企業的價值觀是否與自己相近，以及有否負社會責任，故認為企業要「賺到盡」的概念已過時，而新世界近年注入「創造共享價值」的營運理念，要令業務與社會創共赢。

他舉例說，自己於兩個月前成立房社企「新世界建好生活」，研究新型資助房屋模式，以創新思維解決困擾香港多年的房屋問題，希望達至「官商民」三贏局面，而詳情將於稍後公佈。

新世界冀用新思維解決房屋問題 成立非牟利房社企「新世界建好生活」 股價全日升逾4%【下一頁】

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鄭志剛說，新世代「創造者」需要得到啟發及信任，給予他們發揮創業家思維的環境，而香港有三大優勢，去支持「創造者經濟」發展：

一、有充足的基本硬件，包括人工智能、機械人技術等 二、香港為一個東西文化匯聚的國際城市，以及實體及虛擬經濟結合已起步，使香港有土壤孕育足夠的創新人才 三、香港擁有一個產業化平台，因為香港有法制保障知識產權，且廣為全球市場認知，令香港有條件去孕育「獨角獸」初創企業，甚至「十角獸」

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