【壽司郎】 壽司郎3年計劃揭開店野心　香港將增至最多35間分店

▲ 香港的壽司郎店舖總數，3年內將會由現時的11間，大幅增加至最多35間。（資料圖片）

日本過江龍壽司郎持續在香港擴充，分店愈開愈多，但店外仍然常有排隊人龍。日前壽司郎公布截至2024財年的3年計畫。香港的壽司郎店舖總數，將會由現時的11間，大幅增加至最多35間。

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據日經新聞報道，「壽司郎」母企FOOD&LIFE COMPANIES公司公布，截至2024年9月的2024財年，海外門市數量將增加至200間，是2021財年的3倍以上。當中，香港將會有32至35間，未知能否縮短現時的等候時間。同時，壽司郎繼今年9月在廣州開設首間門市，未來將會以中國市場為中心，計劃「快速開設門市」，將數急增至42至46間。

斥300億日圓海外開店

現時壽司郎的海外業務生意額達170億日圓，惟營業虧蝕達12億日圓。該企計畫未來3年內花費750億日圓作設備投資，其中4成左右將用於海外開店。該企期望把海外銷售額提升至900億日圓，佔整體生意的比例，提高至現時的3倍，達21％。

連同日本國內的業務計算，壽司郎計劃到2024財年的合併銷售額達到4200億日圓，比2021財年增加7成。日本國內的壽司郎銷售額目標為2800億日元，亦增加3成。與專門提供外賣服務的門市合併計算，每年將開設50間門市以上。同時，該企亦會擴大送貨上門等業務。

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責任編輯：葉泳珊