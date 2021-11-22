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年度最差密碼名單出爐 「123456」蟬聯第一 Google：密碼至少8個字

理財智慧 20:17 2021/11/22

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知名VPN服務商NordPass近日公布了2021年全球密碼使用狀況，根據調查結果，全球最常見的密碼仍舊是去年奪得第一名的「123456」，這組密碼在全球總計使用人數竟然超過1億用戶，這些排列簡單的密碼安全性極差，黑客只需一秒即可成功破解。

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而「123456789」和「12345」則分別為第二及三位，同樣極易破解，除了簡單的數字排序外，「password」，「qwerty」等密碼亦同樣上榜，而排名頭50位的密碼，專家表示全部密碼黑客都可以於一秒之內破解完畢。NordPass公布的常用密碼列表由網絡安全研究人員編制，數據來自約容量達4TB的外泄密碼資料庫。根據Google建議，安全的密碼至少要有8個字元，而且排列難以被撞破。

【海洋保育】浩海立方推海洋教育體驗 以科技切身處地探「游」海洋【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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