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HKTV Mall 母企參建網購平台EESE 落實下周三開業

股樓投資 20:20 2021/11/22

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香港科技探索（01137）旗下網購平台HKTV Mall，及從事技術方案業務的Shoalter聯手支持，並由I.T營運的網上購物平台EESE，將於12月1日(下周三)正式開業，屆時將會有1000個商戶加盟該平台，上架貨品料達10萬款。香港科技探索周一收報10.54元，跌0.3%。

【港股展望】 大摩持審慎態度 預測明年底恒指目標25000點 附大摩最新8大「焦點股」名單   詳情請看【下一頁

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除了I.T旗下品牌外，EESE採取開放形式吸納不同商戶，拓展至多個國際知名品牌及產品；EESE更積極從世界各地搜羅各式　優質品牌及產品，涵蓋12大產品類別，包括時尚服飾、美妝造型、鐘錶首飾、運動裝備、文化休閒、糧食雜貨、保健護理、電子電器、生活娛樂、品味家居、母嬰育兒等。

香港科技探索行政總裁王維基本年中曾表示，集團計劃今年內再物色一至兩個合作夥伴，預期至明年，連同旗下HKTV Mall在內，將有四個網上購物商場。

【滙豐控股5】滙豐傳為10億美元審計合約招標 多間大型會計師行暫缺興趣競投   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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