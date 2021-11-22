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[理財智慧]加密貨幣系列7---甚麼是燃料（Gas）

理財智慧 19:53 2021/11/22

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加密貨幣網絡依靠全球不同的電腦去認證維持，例如認證交易，執行智能合約等。但這些電腦不是無償付出，加密貨幣網絡使用者，使用這些網絡時，要付出手續費，這些手續費，在以太坊網絡中，就稱為燃料費（Gas Fee）。雖然其他區塊鏈，如幣安智能鏈（BSC）亦有Gas Fee概念，但由於這相念起源於以太坊，所以本文以以太坊為準。

燃料（Gas）是指維持以太坊網絡所需的電腦運算能力，讀者可以想像區塊鏈為一機器，機器需要燃料運作，使用機器就要付出以太幣，這就是燃料費。燃料費分成數部分，首先是燃料價格（Gas Price） ，可視為每單位燃料的價錢，價錢會浮動，需求愈大，價錢愈高。以Gwei為單位，1　Gwei=0.000000001個以太幣。

另一部分為燃料限制（Gas Limit），代表用戶願意付出的最高燃料數量，一般預先設定為2.1萬個單位。這是一個保險機制，防止交易出錯，反覆徵收手續費，甚至用了天量資金。
Gas Fee的計算方法是Gas Price x Gas使用量，使例如某交易，使用到100個Gas，而Gas Price是100Gwei。Gas Fee就是100 x （0.000000001 x 100）=0.0001個以太幣。

【內險股】10月險企保費環比跌幅巨大 壽險未走出低谷

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Gas Fee的重要性在於，如果Gas Fee太貴，就會令人減少使用以太坊網絡，令其他區塊鏈吸引力增加，本身在以太坊發展的項目可能會受影響。因此降低Gas Fee，是以太坊社群近來最想解決的問題之一。

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撰文 : 龍瑞成

經濟 虛擬貨幣種類 區塊鏈 以太坊

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