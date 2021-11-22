【結婚熱話】生活易公佈最新結婚統計數字 人情零增幅 禮金創新高？

結婚作為一件人生大事，相信是每個人生命中最難忘的回憶，本應喜氣洋洋，但在，婚禮籌備，結婚禮金，蜜月旅行等事項上，往往有太多瑣碎事困擾著一對新人。而在疫情的肆虐下，限聚令及社交距離措施更是新人將要面對的一大難題。在今天，結婚資訊媒體生活易（ESDlife）就公佈了2021年全港結婚消費調查結果，調查訪問了1,003位於2021年至2023年間結婚的新人，以了解一眾準新人的總開支及消費模式。

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根據調查顯示，新人的結婚平均開支微跌2%至港幣$351,823，此數字反映即使婚禮受到一定限制，但新人們仍會維持消費，隨著婚宴人數上限放寬至240人，有8成7新人表示疫情下會堅持擺酒，而調查亦預計全港結婚宗數會上升7%。 而在眾多結婚項目當中，雖然新人平均花費下跌了19%，但最高消費的項目仍然是「婚宴酒席」，而其次則為「結婚首飾及戒指」，上升了20%，根據生活易市場部經理周卓盈小姐表示，相信是因為疫情限制，令到婚宴的規模減少，導致分配的預算下降。

而一但提及婚禮，人情和禮金絕對是兩個逃不過的重要議題，儘管在疫情影響下新人的結婚開支平均下跌，但婚宴人情卻仍夠不變，視乎場地中位數為$600至上1,500元不等，除了賓客之外，相信各位準女婿亦要頭痛不己，皆因根據由2018年起，禮金中位數一直維持在港幣5萬元。而今年卻逆市上升至港幣6萬元，比往年勁升2成。由此可見，在疫情下未來外父外母對禮金金額仍然有一定期望，各位準女婿絕不能因為疫情關係就掉以輕心。

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記者：鄭日棱