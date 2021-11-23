【反追蹤App】Android陣營攔截廣告追蹤！　DuckDuckGo推新功能（附啟動步驟）

蘋果（Apple）今年推出iOS和iPadOS 14.5版本時均加入了新措施，防止應用程式在未經許可下追蹤iPhone及iPad用戶資料。近日，網路搜尋引擎「DuckDuckGo」更推出專屬Android陣營用戶的「App Tracking Protection」新功能，以阻止潛在的第三方紀錄用家的網絡行踪。

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DuckDuckGo表示，App Tracking Protection運作上與VPN類近，一旦開啟App追蹤保護的功能，App便會在用家使用手機並瀏覽不同網站、程式時，辨識該網站和程式是否將用家的個人資料紀錄並準備發送給第三方追蹤器，繼而阻止應用程式取得用戶資訊。

超過96%App有追蹤功能

另據DuckDuckGo發表有關Android免費應用程式（App） 的調查結果發現，有超過96%的App也有追蹤功能，即大部分免費App已在程式碼內加入第三方追蹤器 。透過追蹤器，可以獲取用家在使用不同App時的數據，如個人資料、購買記錄等。

調查指，當中更有87%和68%的App會將收集到的數據分別傳送給Google和Facebook，繼而製作出更個性化的廣告推送給不同用戶。

測試階段啟動步驟

目前該專屬Android陣營的App Tracking Protection功能，處於測試階段，用戶可以從Google Play Store下載「DuckDuckGo」，打開App後選擇「私隱」功能再開啟「應用跟蹤保護」。

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責任編輯：文睿