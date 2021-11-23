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【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」

理財智慧 09:00 2021/11/23

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多少錢才夠退休？本港生活水平高，想確保退休後無後顧之憂，可以怎麼辦？最近有一名男網民於網上討論區發文指，自己與太太現時有3間100多呎的單位，其中一間自住，另外兩間出租，一個月收到3萬元租金，手上現金大約1千萬，但他擔心人到老年病痛多，加上本港醫療費很貴，退休後的錢不夠花，詢問究竟有多少身家才可以安心退休。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得有大量的物業不是好選擇，反而分散投資一些比出租樓風險低，但回報又較高的投資，包括公用股、ETF和保單融資等，再看看夫婦一個月開支多少再決定。

 

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責任編輯：陳頌潔

公用股 ETF 退休

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