【WhatsApp新功能】WhatsApp Beta版增私隱設定　移除 「快速編輯」功能

WhatsApp早已為用戶提供私隱設定功能，惟以上功能只適用於手機版的WhatsApp。據外媒日前報道，網頁版WhatsApp的出開發者測試版本WhatsApp中，加入了 「私隱設定」功能。

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據科技新聞網《WABetaInfo》指，最新的 2.2146.5 Desktop beta版本已推出，並向部分開發人員提供。開發人員可在WhatsApp網頁版的「私隱設定」中，管理用戶的最後上線時間、個人頭像和「關於我」個人資料，還能關閉已讀標記和可選擇容許誰人將自己加入群組。

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此外，為修正無法使用 「快速編輯」功能的問題，WhatsApp亦為Android用戶推出開發者測試版本 2.21.24.9，並移除「快速編輯」功能 。惟相關人士指出，目前仍未知何時正式向所有用戶推出。

責任編輯：何子澄