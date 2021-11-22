【著數優惠】新城市廣場送出逾1億會員積分 人氣皇牌產品買一送一及低至3折發售

踏入年底，零售市道愈來愈旺，商場也推出消費優惠，其中沙田新城市廣場推出年度感謝祭「JUST BUY WEEKS」，是次「JUST BUY WEEKS」於即日起至30日舉行，主打3重優惠。

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分別為1.人氣美妝、時尚服飾及潮流運動品牌提供人氣產品買一送一或低至3折發售，以100積分預先換領「購物優惠預留證」，憑證可享半價（或更低價）或買一送一優惠購買心儀貨品，用預留證消費更可獲得5倍積分。2.預早換領「消費王3倍通行證」 可享多重着數優惠，消費王更可獲10,000元電子消費券及3倍積分。3.感謝祭期間商場除送出逾1億會員積分，同場更有購物回贈推廣，消費可盡享高達2,600元商場消費禮券。

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於感謝祭JUST BUY WEEKS期間新城市廣場多個品牌及商戶於年度精挑細選不同類型人氣商品進行買1送1或半價優惠。優惠產品包羅美妝、鐘錶、時尚服飾、嬰兒用品、食品至戶外活動用品及服飾。即日起透過The Point by SHKP 手機應用程式以 100積分率先換領「JUST BUY WEEKS購物優惠預留證」，再於11月 24日至12月7日期間憑預留證購入心儀貨品，盡享折扣優惠，更可獲得5倍積分。

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此外，只要於11月17日以The Point 會員500積分換取「消費王3倍通行證」（名額1,000個），憑證於11月 24日至12月7日期間消費達$30,000並成功於The Point會員專櫃登記參與消費王獎賞推廣活動，即可獲 3倍積分，連同基本積分，共可獲得120,000積分。



同一消費期內消費額最高的消費王（最少需消費滿6萬元），可獲得10,000元之電子消費券，而消費額排名第2至10位的顧客，亦可得到1,100元之電子消費券。

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新城市廣場於感謝祭期間亦推出消費回贈獎賞，顧客最高可獲取2,600元購物消費券回贈，分別為於場內消費滿3,000元可獲600元及消費滿8,000元可獲800元商戶購物消費券，可當現金使用的購物贈更涵蓋超過110個商戶，包括國際時裝、運動服飾、兒童用品、珠寶鐘錶、美容、及戲院等，選項十分豐富，已列好心儀清單蓄勢待「購」的市民，萬勿錯過！另外消費滿20,000元的高消費顧客更可獲1,200元的禮券，當中還包括了一田百貨、萬寧現金券及Movie Town電影戲票。

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記者：陳詠妍