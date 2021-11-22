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【新股IPO】中國中免通過港交所上市聆訊 26%門店恢復正常運營

股市 19:18 2021/11/22

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A股免稅巨頭中國中免（滬：601888）通過港交所上市聆訊。中國中免周一於A股收報233.56人幣，市值達4365億元（人民幣．下同），近12個月市盈率為38倍。

集團業務仍未擺脫疫情影響。截至2021年11月15日，於新冠疫情後暫時關閉的門店中有26%的門店恢復了正常運營，暫時關閉的門店中有10%的門店以減少的容量恢復了運營，64%的門店依然處於暫時關閉狀態。

截至11月15日，中國中免經營195間店舖，包括在中國29個省、直轄市和自治區經營的187間店舖（覆蓋超過90個城市），以及8家境外免稅店，包括6家在香港、澳門和柬埔寨經營及2家郵輪免稅店。

中國中免的業務主要包括向境內及境外旅客銷售免稅和有稅商品，供應鏈和銷售渠道是集團在商品銷售成功的關鍵。截至2021年5月31日，品牌組合包括超過1,000個來自世界各地的品牌，商品組合超過300,000個SKU，範圍包括香化、時尚品及配飾、煙酒以及食品及其他。

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編輯：區嘉俊

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港股 IPO 中國中免（滬：601888）

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