▲ 【新股IPO】中國中免煞停發行H股上市、稱資本市場持續低迷 此前已通過港交所上市聆訊

上月已通過港交所上市聆訊的A股免稅巨頭中國中免（滬：601888）宣布暫緩發行H股上市。

中國中免解釋，目前受新冠肺炎疫情等因素的影響，全球經濟受到較大衝擊，資本市場持續低迷，公司經過慎重考慮，決定暫緩H股發行上市的進程，後續安排視市場情況確定。

中國中免周五於A股收報204.06（人民幣，下同），升1.11%，市值達3961.38億元，近12個月市盈率為34.8倍，年初至今股價跌約3成。

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中國中免業務仍未擺脫疫情影響。截至2021年11月15日，於新冠疫情後暫時關閉的門店中有26%的門店恢復了正常運營，暫時關閉的門店中有10%的門店以減少的容量恢復了運營，64%的門店依然處於暫時關閉狀態。

截至11月15日，中國中免經營195間店舖，包括在中國29個省、直轄市和自治區經營的187間店舖（覆蓋超過90個城市），以及8家境外免稅店，包括6家在香港、澳門和柬埔寨經營及2家郵輪免稅店。

中國中免的業務主要包括向境內及境外旅客銷售免稅和有稅商品，供應鏈和銷售渠道是集團在商品銷售成功的關鍵。截至2021年5月31日，品牌組合包括超過1,000個來自世界各地的品牌，商品組合超過300,000個SKU，範圍包括香化、時尚品及配飾、煙酒以及食品及其他。

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