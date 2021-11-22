▲ 【美股焦點】雲通訊供應商Vonage 獲愛立信482億收購 盤前漲逾27%

瑞典電訊裝備製造商愛立信（美：ERIC）宣佈，獲董事會一致同意，以每股21美元（約163.4港元），總代價約62億美元（約482.4億港元）收購雲通訊供應商Vonage（美：VG），預計收購完成後，至2030年會為其客戶提供7000億美元的市場份額。

愛立信表示，收購將擴大其在無線企業領域和全球產品戰略的影響力，預計於2022年上半年完成，但交易仍須待Vonage股東和監管部門批准才可落實。

愛立信美股盤前跌3.94%，暫報10.490；Vonage美股盤前漲26.51%，暫報20.71美元。

收購為建立企業業務提供基礎

愛立信行政總裁兼執行官Börje Ekholm表示，收購Vonage為建立企業業務提供基礎，實現公司下一步的戰略重點，透過先進技術打造全球領先的移動網絡，Vonage能為公司提供平台，幫助公司客戶將網絡投資貨幣化，從而使開發人員和企業受益。

愛立信表示，Vonage在增長和利潤率方面有著良好記錄，截至今年9月底止，Vonage過去12個月銷售額為14億美元，經調整後EBITDA利潤率為14%，公司自由現金流為1.09億美元。

Vonage旗下通信平台Vonage Communications Platform（VCP）為全球超過12萬名客戶和100萬名註冊開發人員提供服務，約佔Vonage整體收入80%。

愛立信預計，受益於此次交易，由2024年起，每股收益和自由現金流將得到增長。

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編輯：曾樂詩