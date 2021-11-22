  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (一) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】雲通訊供應商Vonage 獲愛立信482億收購　盤前漲逾27%

股市 19:33 2021/11/22

分享：

【美股焦點】雲通訊供應商Vonage 獲愛立信482億收購　盤前漲逾27%

瑞典電訊裝備製造商愛立信（美：ERIC）宣佈，獲董事會一致同意，以每股21美元（約163.4港元），總代價約62億美元（約482.4億港元）收購雲通訊供應商Vonage（美：VG），預計收購完成後，至2030年會為其客戶提供7000億美元的市場份額。

愛立信表示，收購將擴大其在無線企業領域和全球產品戰略的影響力，預計於2022年上半年完成，但交易仍須待Vonage股東和監管部門批准才可落實。

愛立信美股盤前跌3.94%，暫報10.490；Vonage美股盤前漲26.51%，暫報20.71美元。

收購為建立企業業務提供基礎 

愛立信行政總裁兼執行官Börje Ekholm表示，收購Vonage為建立企業業務提供基礎，實現公司下一步的戰略重點，透過先進技術打造全球領先的移動網絡，Vonage能為公司提供平台，幫助公司客戶將網絡投資貨幣化，從而使開發人員和企業受益。

愛立信表示，Vonage在增長和利潤率方面有著良好記錄，截至今年9月底止，Vonage過去12個月銷售額為14億美元，經調整後EBITDA利潤率為14%，公司自由現金流為1.09億美元。

Vonage旗下通信平台Vonage Communications Platform（VCP）為全球超過12萬名客戶和100萬名註冊開發人員提供服務，約佔Vonage整體收入80%。

愛立信預計，受益於此次交易，由2024年起，每股收益和自由現金流將得到增長。 

更多美股新聞

相關報道：【美股業績】愛立信第二季銷售額按年下跌1%　預期內地市佔率將大幅下降、美股盤前曾跌一成

中國傳威脅歐盟反制Nokia、愛立信 北京：惡意捏造的假新聞（第二版）

編輯：曾樂詩

美股 收購 電訊

下一篇文章

【盈喜｜零售股】六福預計9月底止中期多賺1.2倍　港澳地區零售業務轉虧為盈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股北水+夜期】北水走資24億　淨沽藥明近10億、騰訊逾8億　夜期跌22點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資24億　淨沽藥明近10億、騰訊逾8億　夜期跌22點（不斷更新）
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【阿里巴巴9988】阿里巴巴連跌第4日累挫17%　138元逾千低吸買盤遭沖散
【阿里巴巴9988】阿里巴巴連跌第4日累挫17%　138元逾千低吸買盤遭沖散
【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄
【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款