  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (一) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】美國政策刺激需求 里昂重申創科為行業首選

股樓投資 19:14 2021/11/22

分享：

里昂發表報告，指創科 （00669） 下半年預計能保持穩定增長，最新美國政策如基礎設施法案，均會推動專業工具需求，加上加州燃氣設備禁令，將增加無綫工具需求。該行亦預計原材料及貨運成本未來將見頂。

該行指，即使疫情大流行的低基數效應逐步減少，但預計創科下半年仍能達到按年20.7%的增長速度。基於公司長期增長前景，里昂重申創科為行業首選，評級為買入，目標價亦由185元增至208元。

同場加映    【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

創科實業（00669） 經濟 買入 目標價 里昂

上一篇文章

【房屋資訊】 路德會酒店式過渡性社會房屋 月租3900元今接受申請 2人入息限額19550

下一篇文章

【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款