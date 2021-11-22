【大行點睇】美國政策刺激需求 里昂重申創科為行業首選

里昂發表報告，指創科 （00669） 下半年預計能保持穩定增長，最新美國政策如基礎設施法案，均會推動專業工具需求，加上加州燃氣設備禁令，將增加無綫工具需求。該行亦預計原材料及貨運成本未來將見頂。

該行指，即使疫情大流行的低基數效應逐步減少，但預計創科下半年仍能達到按年20.7%的增長速度。基於公司長期增長前景，里昂重申創科為行業首選，評級為買入，目標價亦由185元增至208元。

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