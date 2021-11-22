  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (一) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣

iMTV＋ 19:13 2021/11/22

分享：

其他股評時段:
01:37 農夫山泉有機入藍籌
02:50 02137
03:03 投資行出報告買藥股
04:00 凱莱英將上市
10:13 補下跌裂口
11:06 00400月綫大圓底
13:00 上海復旦
14:52 汽車股
18:08 北水淨流出
18:33 03898
19:48 長城汽車 02333
21:16 銀行刷息
23:10 00179
23:40 02382 汽車、動電車
25:10 ETF 02845
26:25 03162
30:17 恒灣科技
35:51 00750太陽能股
39:21 06098

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

【青姐話】支持再閃失 港股得個桔
今日
【青姐話】支持再閃失 港股得個桔
【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰
2021/11/15
【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
2021/11/01
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
2021/10/25
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮
2021/10/18
【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮
汽車 香港經濟日報 上海 電車 太陽 ETF 經濟 汽車股 銀行 太陽能股

上一篇文章

【大行點睇】美國政策刺激需求 里昂重申創科為行業首選

下一篇文章

摩根大通津貼香港員工　高達3.9萬的探親隔離費用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款