【有相睇】青衣盈翠半島　連新淨裝修1,000萬沽　創屋苑兩房新高

年底樓市仍暢旺，業主叫價亦較早前轉趨強硬，各區都不時有屋苑錄得破價成交。近日青衣盈翠半島有兩房戶以1,000萬元沽出，創下屋苑兩房破頂成交。

中原地產蔡偉明表示，盈翠半島6座高層H室，實用面積518平方呎，兩房間隔，外望藍巴勒海峽，裝修新淨。業主11月叫價1020萬元，最終願減20萬元，以1,000萬元將單位易手，折合平均實用呎價19,305元，成交價為盈翠半島2房分層新高價。

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從代理提供的單位相可見，單位內櫳企理，景觀開揚。蔡偉明指，原業主於2013年以603萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利397萬元，單位升值66%。

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