【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室

最近有一名男網民於網上討論區發文指，有同事下訂單叫菠蘿油作下午茶，當樓主開完會出來，下午茶已經放了差不多一小時，其中有一位對食物比較執著的女同事表示：「要焗一焗菠蘿油才好吃～～放心！我平日焗開麵包和餅乾，相信我一定無事。」結果…...差點燒了全間辦公室

男樓主其後補充，這名女同事看到此情況當時尖叫，並懊悔地表示：「今晚請你食飯『補數』」，樓主直呼道:「我是最大贏家！！！！！」

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】港男出席中同聚會 被揭一星期6天工作 遭諷「周六是要休息而不是工作」 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得很好笑之餘，更不解為何放在焗爐會著火？有網民摸不著頭腦為何著火第一時間不是滅火先，反而是影相呢？另有網民認為菠蘿油的犧牲是有意義的，起碼有女同事請食飯「補數」，其他都不重要。

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責任編輯：陳頌潔